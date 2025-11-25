Apps
Provincia tira un salvavidas y destina más de $13 mil millones para obras de ABSA

Economía aprobó una fuerte adecuación presupuestaria que refuerza las partidas de Infraestructura con transferencias y fondos diferidos para garantizar la continuidad de obras y servicios de agua potable.

El Ministerio de Economía bonaerense aprobó una adecuación presupuestaria que autoriza la transferencia de más de $13.000 millones destinados a fortalecer las partidas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con el objetivo de financiar obras y compromisos de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).

La medida, formalizada mediante resolución ministerial, ajusta el Presupuesto General 2023 —prorrogado para el ejercicio 2025— e incorpora un refuerzo de créditos para transferencias y aportes de capital. Según se detalla, se asignarán $3.172.612.826 en concepto de ampliación de créditos, mientras que otros $9.892.000.000 corresponden a importes de primer diferido.

El refuerzo se realizará a expensas de Obligaciones a cargo del Tesoro, con el objetivo de cubrir los compromisos vinculados a obras y servicios gestionados por ABSA. La adecuación cuenta con la intervención favorable de la Dirección Provincial de Presupuesto Público y de la Contaduría General de la Provincia.

La resolución fue firmada por el ministro de Economía, Pablo Julio López, quien dispuso además comunicar la medida a los organismos correspondientes y ordenar su publicación en el Boletín Oficial.

