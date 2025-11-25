Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de noviembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Sánchez Herrero: "Logramos un Concejo abierto y ágil"

Con el vencimiento de su mandato, la flamante vicerrectora de la Universidad nacional de Mar del Plata, repasó su gestión y destacó la modernización institucional, el consenso político y participación ciudadana.

Compartir