Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de noviembre de 2025 MAÑANA

Reunión clave por la crisis en la fábrica ILVA con 300 despedidos

Tras casi tres meses de acampe, los trabajadores lograron que el gobierno nacional convoque a un encuentro para negociar con la empresa ceramista. Quieren la reincorporación o que les paguen la indemnización correspondiente.

Compartir