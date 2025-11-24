24 de noviembre de 2025
MAÑANA
Reunión clave por la crisis en la fábrica ILVA con 300 despedidos
Tras casi tres meses de acampe, los trabajadores lograron que el gobierno nacional convoque a un encuentro para negociar con la empresa ceramista. Quieren la reincorporación o que les paguen la indemnización correspondiente.
Luego de casi tres meses de acampe frente a la planta de Cerámicas ILVA, en Pilar, y tras la intervención del nuevo titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), el gobierno de Javier Milei convocó a una reunión para mañana, que podría ser clave para resolver el conflicto que mantiene en vilo a 300 familias.
Esa es la cantidad de trabajadores que fueron despedidos y que reclaman ya sea su reincorporación o el pago de la indemnización correspondiente. El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, había dicho que no intervendría, pero finalmente citó a las partes a una audiencia que se realizará mañana al mediodía, en forma telemática.
Para esta decisión influyó seguramente que el nuevo titular de la CGT, Cristian Jerónimo, se acercara al acampe en los últimos días y transmitiera el apoyo de la poderosa central obrera al reclamo de los ceramistas despedidos.
“Nosotros tenemos que estar acá, con los laburantes”, dijo Jerónimo en la ocasión. Acusó a los “empresarios inescrupulosos que se aprovechan de estos procesos que van en contra de los derechos de los laburantes para echar a los compañeros sin pagarles su indemnización”.
La Federación de Ceramistas busca abrir un canal de negociación con la empresa, y la CGT impulsa una conversación que la incluya, procurando destrabar el conflicto.