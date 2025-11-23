Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de noviembre de 2025 EXCLUSIVO

Terigi pidió licencia en la UNGS para asumir como ministra de Educación bonaerense

La rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento anticipó al Consejo Superior que dejará temporalmente su cargo tras recibir la propuesta de Axel Kicillof para conducir la Dirección General de Cultura y Educación.

Compartir