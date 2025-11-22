Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich en Seguridad y Presti quedará al frente de Defensa

Hoy me toca compartirles que @AleMonteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional.



Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como Secretaria de Seguridad Nacional… https://t.co/EE1qQfJp41 pic.twitter.com/ipFMSMOSiG