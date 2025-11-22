Mar del Plata será la sede del cónclave libertario que busca ordenar la tropa bonaerense

(vía La Tecla Mar del Plata)

La Libertad Avanza ultima detalles para lo que será su mayor encuentro partidario del año en la Provincia de Buenos Aires. El domingo 30 de noviembre, Mar del Plata será sede del Congreso provincial libertario, una jornada que busca ordenar la estrategia legislativa y el funcionamiento interno. La anfitrionía estará a cargo del dirigente marplatense y diputado nacional electo Alejandro Carrancio, que recibirá a la cúpula partidaria y a la dirigencia provincial.

El evento tendrá lugar en el Hotel Provincial, donde se espera la asistencia de legisladores nacionales y bonaerenses, concejales, consejeros escolares y coordinadores seccionales y distritales de toda la provincia. La cita fue convocada por la secretaria general de la Presidencia y presidenta nacional del partido, Karina Milei, quien llegará acompañada por el presidente del espacio en la Provincia, Sebastián Pareja, y por el vicepresidente nacional de La Libertad Avanza, Martín Menem.

La jornada estará organizada en varias comisiones temáticas con foco en los debates que dominarán la agenda del próximo año. Entre los tópicos figuran la discusión del presupuesto provincial, la reorganización administrativa de la Provincia, la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), lineamientos de comunicación y metodología parlamentaria. También habrá espacio para revisar la articulación territorial y ordenar criterios entre los bloques legislativos.

El armado del encuentro se da en un contexto de reacomodamiento interno tras la temporada electoral. En la dirigencia libertaria admiten que la cumbre servirá no sólo para fijar prioridades políticas y legislativas, sino también para dejar en claro cuál es el esquema de conducción que regirá en la provincia durante los próximos meses. Con Pareja nuevamente en el centro del tablero bonaerense y Karina Milei al mando del diseño partidario nacional, el Congreso busca mostrar una estructura unificada y con línea política definida.

Mar del Plata se convertirá, por un día, en la capital libertaria del país. Si se confirman las expectativas de asistencia —algunas estimaciones hablan de entre 700 y 1000 dirigentes—, será la demostración de fuerza más grande que La Libertad Avanza haya hecho en territorio bonaerense desde la llegada de Milei al gobierno.

