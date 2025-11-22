El lamento de Franco Colapinto por el problema que lo frenó en la qualy del GP de Las Vegas: "Venía bajando mucho"



Franco Colapinto vivió una clasificación complicada en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, marcada por la lluvia intermitente que azotó el trazado urbano estadounidense. Al mando de su Alpine, el argentino de 22 años logró pasar la Q1 con un sólido 11° puesto y un tiempo de 1:54.847, pero su destino se selló en la Q2. Venía mejorando vuelta tras vuelta, bajando más de un segundo en su anteúltimo intento, cuando un toque en el piano de la anteúltima curva provocó un derrape que lo sacó de la pelea. Terminó con un registro de 1:53.683, lo que lo dejó en la 15ª posición de la parrilla para la carrera del domingo.



Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, sí accedió a la Q3 y largará desde el 10° lugar con un mejor tiempo de 1:51.540. La sesión fue un caos para varios pesos pesados: Lewis Hamilton y Alex Albon quedaron eliminados en la Q1, con este último protagonizando un accidente que complicó aún más el día.



Tras bajar del auto, Colapinto no ocultó su enojo en el corralito, donde dialogó con los medios. "Venía con una buena anteúltima vuelta. Venía bajando mucho, un segundo. Y toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado. Después no tenía baterías para la última vuelta, con las gomas muy calientes, no podía hacer la última vuelta. Una pena porque esa vuelta era bastante buena. No sé si 10°, pero 11° hubiese quedado seguro".



Luego continuó: "Fue una qualy difícil, buena experiencia pero muy difícil, muy poco grip, mucho spray, unas gomas que se sobrecalentaban mucho. Habrá que trabajar para mejorar y mañana tener una buena carrera".



Las tres sesiones de ensayos libres no fueron representativas debido a las condiciones adversas. En la FP1, bajo lluvia, Colapinto terminó último con 1:36.758, a 1.169 segundos de Gasly. Mejoró en la FP2, cerrando 16° con 1:34.824 (a 0.451 de su compañero), aunque abortó una vuelta rápida por bandera roja. "Ha sido un día bastante complicado en el que nunca me he sentido cómodo con el coche", admitió entonces.



La FP3, también afectada por una tormenta inicial, lo vio en 16° con 1:36.305, mientras Gasly fue 10°. El asfalto resbaladizo y las bajas temperaturas impidieron rodar con tanques llenos a casi ningún equipo, complicando la preparación.



La carrera principal se disputará el domingo a las 01:00 hora argentina, con 50 vueltas y representa una nueva oportunidad para el argentino en su temporada de debut con Alpine.