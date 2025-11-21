Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de noviembre de 2025 CUENTAS CLARAS

Crece el malestar entre los intendentes por el uso “discrecional de los fondos”

Las diferencias en el reparto del Presupuesto 2026 encienden alarmas entre intendentes y legisladores, que denuncian favoritismos en la asignación de fondos. El intendente radical de Magdalena, Lisandro Hourcade, cuestionó eventuales discrecionalidades en el Presupuesto 2026 y el Fondo de Fortalecimiento Municipal.

