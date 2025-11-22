22 de noviembre de 2025
CRISIS
Conflicto en Georgalos: habrá suspensiones rotativas en su planta de Victoria
La compañía encaró un programa de suspensiones rotativas por tres meses. Los suspendidos cobrarán el 80% del sueldo. Ya hubo cinco despidos a mitad de año. Las importaciones desde Brasil precipitan la crisis, según la empresa.
La empresa Georgalos inició un plan de suspensiones rotativas del personal de su planta de Victoria, en el partido bonaerense de San Fernando, en una movida que, según argumenta la compañía, apunta a evitar despidos en un contexto de caída de ventas por la recesión y la competencia con productos importados desde Brasil. La decisión agudizó el conflicto que ya existía y que a mediados de este año motivó la intervención de Máximo Kirchner.
Con la suspensión de 80 trabajadores por el lapso de quince días, la empresa alimenticia inició un cronograma que afectará a los 600 empleados de la planta, que durante el período de suspensión cobrarán el 80% de su salario habitual.
El anuncio fue inmediatamente rechazado por la comisión interna, que cuestiona el argumento del estado de crisis de la empresa y atribuye la movida a una reorganización del negocio por parte de Georgalos. Hubo asambleas y una manifestación en la puerta de la fábrica. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) expresó su solidaridad con los empleados de la planta de Victoria.
En junio de este año, cinco trabajadores de Georgalos fueron despedidos, y el conflicto escaló hasta el punto de que el diputado nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, junto a los legisladores nacionales Sergio Palazzo y Eduardo “Wado” de Pedro, le reclamó al Ministerio de Trabajo bonaerense su intervención para resolver el conflicto.
Las suspensiones en Georgalos se dan en un contexto de crisis de la industria bonaerense, con despidos, cierres de plantas y suspensiones en diversas empresas productivas, como Sancor, Dass, Cerro Negro, Bridgestone, Bagó y muchas otras.