Buenos Aires 22 de noviembre de 2025 CRISIS

Conflicto en Georgalos: habrá suspensiones rotativas en su planta de Victoria

La compañía encaró un programa de suspensiones rotativas por tres meses. Los suspendidos cobrarán el 80% del sueldo. Ya hubo cinco despidos a mitad de año. Las importaciones desde Brasil precipitan la crisis, según la empresa.

