TURISMO

Optimismo por el finde largo: “Está superando todas las expectativas”

Scioli viajó a Mar del Plata y se mostró optimista por el movimiento turístico de estos días. Dijo que superará el del año pasado y que el resultado electoral tuvo un buen impacto para el turismo.

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, se mostró optimista respecto del movimiento turístico durante este fin de semana largo, que, según dijo, “está superando todas las expectativas” y se ubicará por encima del del año pasado.

Scioli viajó a Mar del Plata, epicentro del turismo argentino y objetivo clave de las “escapadas” en esta época del año. Allí, dijo que “los indicadores anticipan un movimiento muy positivo en los destinos de todo el país”.

“El movimiento turístico se está dando en todo el país y particularmente en esta querida ciudad de Mar del Plata, donde el tiempo está acompañando, con más del 80% de ocupación”, remarcó el funcionario.

Scioli dijo que las elecciones del 27 de octubre fueron “un punto de inflexión” y que el resultado positivo para el gobierno de Javier Milei trajo “certidumbre” a las familias y “más posibilidades a través del crédito para organizar su día de vacaciones, sus escapadas y los fines de semana largos”.

“Donde llega el turista, llega el trabajo”, dijo también, y remarcó que muchos visitantes de destinos turísticos aprovechan el fin de semana largo para definir dónde vacacionarán en el verano y hacer sus reservas.
 

