Optimismo por el finde largo: “Está superando todas las expectativas”

Scioli viajó a Mar del Plata y se mostró optimista por el movimiento turístico de estos días. Dijo que superará el del año pasado y que el resultado electoral tuvo un buen impacto para el turismo.

