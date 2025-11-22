22 de noviembre de 2025
MENSAJE
El kicillofismo salió con todo: “Dejen de especular y aprueben el financiamiento”
Organizaciones políticas y sociales alineadas con el Gobernador publicaron un mensaje en el que advierten a los legisladores que, si no aprueban el pedido de endeudamiento, habrá un “enorme” impacto en la población. “Dejen la rosca de lado”, reclamaron.
“Dejen de especular con las necesidades del pueblo y aprueben la ley de financiamiento que envió el gobernador.”
Es el meollo del pedido que organizaciones nucleadas en el colectivo La Patria Es el Otro, a su vez integrante del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) fundado por Axel Kicillof, les hicieron a los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires. Y aunque no individualizaron a ninguno, se entiende que el mensaje está dirigido tanto a los opositores como a legisladores peronistas que se ubican en la vereda de enfrente en la interna que divide al movimiento en territorio bonaerense.
La Patria Es el Otro es una agrupación liderada por Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad del gabinete de Kicillof y una de las principales figuras de su entorno. En otro tiempo supo liderar la organización cristinista La Cámpora, con la que ahora el Gobernador, y por lo tanto, también el “Cuervo” y su agrupación, están enfrentados.
El comunicado de las organizaciones kicillofistas exhorta a los miembros de la Legislatura a aprobar el proyecto de autorización para tomar deuda por 3685 millones de dólares. Es una iniciativa que complementa a los proyectos oficiales de presupuesto y ley fiscal impositiva para 2026.
Si no se aprueba el pedido de Kicillof, habrá un “enorme” impacto en la población desfavorecida, advierten.
“No votar esta ley es ayudar al plan de Milei y contribuir al jaqueo que sufre la provincia de Buenos Aires por parte del gobierno nacional. Se está poniendo en juego no sólo la gestión de la Provincia y de los municipios, sino también la vida y el futuro de cada bonaerense que con esta decisión puede ver afectado el acceso a sus derechos”, señalan en una parte de su mensaje.
“Dejen la rosca de lado y trabajen en defensa de la provincia de Buenos Aires”, reclaman las organizaciones kicillofistas que firman el comunicado.