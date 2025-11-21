Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de noviembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Dragado sí, arenera no: una licitación envuelta en la polémica

El Consorcio Portuario finalizó la obra clave para recuperar profundidades, pero el servicio de procesamiento de arena sigue paralizado desde la polémica caída del pliego en 2021.

