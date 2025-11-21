Volver | La Tecla Municipios 21 de noviembre de 2025 CONTRASTE

“Típico de kirchnerista”: chispas entre Kicillof y Cornejo luego de un encuentro

Los gobernadores participaron de un evento de formación de jóvenes y se cruzaron por las políticas necesarias para el desarrollo del país. Llegó tarde porque tenía sus excusas, entendí, creo que el mensaje que hizo es el típico mensaje del kirchnerismo”, caracterizó Cornejo tras las palabras de Kicillof.

