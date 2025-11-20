Junto a opositores, Kicillof llamó a proteger la producción y el trabajo argentino en el CFI

PRESUPUESTO Javier Garbulsky

Millones UCR x 2: lo que debe IOMA a los alcaldes y el reclamo legislativo a Kicillof Los intendentes boina blanca buscan afinar las deudas que tiene la Provincia con sus 27 intendentes, reclamadas al ministro Pablo López. En Diputados, los legisladores abadistas pidieron un Fondo millonario para los distritos no atado a porcentaje del Endeudamiento y de libre disponibilidad, además de la condonación de deudas.