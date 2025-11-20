Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de noviembre de 2025 DISPOSICIONES

Tomen nota: la Junta dispuso cuándo será la asunción de legisladores y las sesiones preparatorias

A través de una resolución, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires le puso fecha a la entrega de diplomas habilitantes para los legisladores entrantes. También dispuso cuándo será la sesión preparatoria en los 135 concejos deliberante.

