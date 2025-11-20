20 de noviembre de 2025
DISPOSICIONES
Tomen nota: la Junta dispuso cuándo será la asunción de legisladores y las sesiones preparatorias
A través de una resolución, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires le puso fecha a la entrega de diplomas habilitantes para los legisladores entrantes. También dispuso cuándo será la sesión preparatoria en los 135 concejos deliberante.
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires oficializó una nueva resolución en la que ordena el calendario de actos institucionales posteriores a las elecciones legislativas del 7 de septiembre, donde Fuerza Patria le sacó más de trece puntos a La Libertad Avanza. El documento, firmado por sus autoridades, retoma lo dispuesto en la Constitución bonaerense, la ley 5.109 y otras normativas que regulan el proceso electoral.
En primer lugar, el organismo recordó que ya había validado los comicios y aprobado las actas del escrutinio definitivo de mesas de electores argentinos y extranjeros, incorporando también las adjudicaciones de bancas legislativas y cargos municipales. A partir de esa instancia, correspondía avanzar hacia la proclamación formal de quienes resultaron electos.
Según la resolución, la entrega de diplomas habilitantes para senadores y diputados provinciales titulares se realizará el próximo 2 de diciembre a las 12 horas, en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Se trata del paso imprescindible para que las nuevas autoridades puedan asumir. A partir de allí, cambiará rotundamente la repartija de bancas en la Legislatura, donde el peronismo se consolida como primera minoría en Diputados y con la mayoría en el Senado bonaerense.
En paralelo, la Junta dispuso que los diplomas de senadores y diputados suplentes, así como de concejales y consejeros escolares —tanto titulares como suplentes— serán entregados el mismo 2 de diciembre, pero directamente a los apoderados de cada fuerza política. Ese trámite tendrá lugar en la sede del organismo, sobre avenida 13 n.º 34 de La Plata, entre las 12 y las 17.
Además del acto de diplomación, la resolución fija la fecha en la que deberán realizarse las sesiones preparatorias de los Concejos Deliberantes y los Consejos Escolares de los 135 municipios de toda la provincia. Esas reuniones se convocaron para el viernes 5 de diciembre, a las 10, en línea con lo que establecen el decreto ley 6769/58 y la ley 13.688.
La medida completa el ciclo institucional posterior a los comicios provinciales y marca el inicio del proceso de renovación de autoridades en los municipios y en la Legislatura bonaerense. También permitirá ordenar la transición política en aquellos distritos donde habrá recambio de gestión.
Por último, la Junta Electoral dispuso que la resolución sea publicada en su sitio institucional y en el Boletín Oficial por un día, para garantizar su difusión en todo el territorio bonaerense. Con estas definiciones, el organismo cerró una etapa clave del calendario electoral 2025.