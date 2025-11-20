Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de noviembre de 2025 SENADO

Montenegro pidió licencia y prepara su arribo a la Legislatura bonaerense

El jefe comunal formalizó su pedido ante el Concejo Deliberante para tomar licencia a partir del 10 de diciembre y asumir como senador provincial por la Quinta Sección Electoral, habilitando así la asunción interina de Agustín Neme.

