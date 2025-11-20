20 de noviembre de 2025
SENADO
Montenegro pidió licencia y prepara su arribo a la Legislatura bonaerense
El jefe comunal formalizó su pedido ante el Concejo Deliberante para tomar licencia a partir del 10 de diciembre y asumir como senador provincial por la Quinta Sección Electoral, habilitando así la asunción interina de Agustín Neme.
En un movimiento que reacomoda el tablero político local, Guillermo Montenegro envió al Concejo Deliberante el pedido formal de licencia para dejar la jefatura comunal y asumir como senador provincial por la Quinta Sección Electoral. La solicitud, que comenzará a regir el 10 de diciembre y no establece un plazo de finalización, abre una etapa inédita en la administración municipal y coloca en el centro de la escena al concejal Agustín Neme, quien quedará al frente del Ejecutivo de manera interina.
La decisión se concretó este jueves con el ingreso del proyecto del intendente al HCD. Allí, Montenegro apeló directamente a la normativa que habilita su salida temporaria y justificó sus motivos ante los ediles. “Me dirijo a ese Honorable Cuerpo a fin de solicitar licencia a partir del 10 de diciembre del 2025 en el ejercicio de mis funciones como Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon”, expresó en el mensaje enviado al Legislativo.
El jefe comunal también fundamentó su pedido en la reciente victoria electoral que lo ubicó en la Cámara alta bonaerense. “La presente solicitud obedece a que he sido electo Senador Provincial, conforme surge del acta de la Junta Electoral de fecha 26 de septiembre de 2025, debiendo cumplir con las obligaciones institucionales y actuaciones vinculadas a la asunción del cargo y al inicio del período legislativo”, argumentó, antes de solicitar que el Concejo apruebe la licencia según lo estipulado por la Ley Orgánica de las Municipalidades.
La ingeniería institucional que se activa a partir de esta maniobra deja a Neme —presidente del bloque del Pro y primer concejal de la lista de 2023— como intendente interino. No habrá renuncia del actual jefe comunal: esa opción hubiera habilitado un recambio definitivo. En cambio, al optar por una licencia sin vencimiento, Montenegro mantiene la llave de regreso al Ejecutivo en cualquier momento del período que finaliza en 2027.
El cambio, sin embargo, no es menor. La llegada de Neme a la intendencia abre una etapa de transición política en la que se pondrá a prueba el equilibrio interno del oficialismo y la capacidad del interino para administrar un municipio atravesado por tensiones económicas, demandas sectoriales y una relación todavía incierta con la Provincia. El gesto del jefe comunal —una salida prevista en campaña, pero no exenta de lectura política— habilita un liderazgo acotado para su sucesor y deja un mensaje implícito: la conducción general del proyecto sigue bajo su órbita.