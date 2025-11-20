Un grupo de rugbiers golpeó a un joven a la salida de un boliche y tiene daños severos

En las últimas horas, Mendoza se vio manchada se sangre cuando una patota de rugbiers atacó a un joven a la salida de un boliche. De forma reciente, Agustín Huri de 19 años estaba en una discoteca disfrutando de un momento de ocio, en ese interin se inició una disputa con un grupo oriundo de Córdoba. Todos los presentes gritaban por sus preferencias. Al terminar la velada, el chico salió del espacio y tuvo un momento más que desagradable.



Sucede que, en lugar, se encontraban cinco muchachos rugbiers. Eran jugadores de un club de Córdoba que habían llegado a la ciudad para disfrutar de la final del Torneo del interior. Cuando se inició la disputa oral sobre cuál ciudad era mejor, los muchachos persiguieron a Agustín que estaba de salida y lo atacaron.



Al respecto de esta masacre evitable, la víctima declaró: “Me agarraron entre cuatro, uno me trabaja las manos por atrás y otro me parte la cara de una piña”. Además, lo patearon cuando estaba en el suelo y luego lo llevaron detrás de un taxi en donde le reventaron el tímpano.



La víctima terminó hospitalizada con amnesia, y cuatro puntos en la cabeza.Las cámaras del lugar registraron el salvaje momento donde Agustín se levanta, se tambalea y los deportistas vuelven a atacarlo.En la actualidad, la justicia se encuentra en plena investigación de lo sucedido.