¡Bomba total! Fabiola Yáñez acusó a Alberto Fernández de mantener un vínculo “muy íntimo” con Viviana Canosa

Fabiola Yáñez volvió a encender el escándalo político y mediático con declaraciones explosivas que reavivaron rumores, celos y viejas tensiones.



En una entrevista con Ángel De Brito, la exprimera dama aseguró que Alberto Fernández mantenía una relación “muy íntima” con Viviana Canosa.



Según Yáñez, Fernández le confesó que Canosa le había pedido un cargo porque quería convertirse en Secretaria de Comunicación. Al negarse él, la conductora habría reaccionado con furia y lanzado ataques mediáticos. Pero lo más contundente, aseguró, es que la cercanía entre ambos trascendía lo profesional: “Todo el mundo lo veía”, insinuando que el vínculo estaba cargado de una tensión más que evidente.



Hasta el momento, Canosa mantiene silencio, mientras que Fernández aún no se pronunció públicamente sobre estas acusaciones.



En medio del estallido mediático, Fabiola recordó otras infidelidades y situaciones de dudoso buen gusto que soportó durante los casi quince años de relación. Además, aseguró que no ha recibido respuestas de la justicia ante las denuncias por violencia de género y sostuvo que su exmarido la difama con el objetivo de quitarle la tenencia de su hijo, Francisco.



Esta historia, lejos de apagarse, sigue sumando tensiones, acusaciones y capítulos jugosos.