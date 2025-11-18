18 de noviembre de 2025
PROBLEMAS
Caída masiva de X y múltiples sitios webs por una falla vinculada a un servidor
Desde esta mañana la red social funciona con intermitencia al igual que varias páginas debido a una falla mundial de Cloudflare. El impacto en la región
Usuarios en Argentina reportaron esta mañana una interrupción generalizada en el acceso a la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), junto con varios sitios web populares, generando frustración y especulaciones en redes alternativas. La falla, que comenzó alrededor de las 11:00 GMT (8:00 hora local), impidió a miles de personas cargar publicaciones, iniciar sesión o utilizar funciones básicas de la red social propiedad de Elon Musk.
Además, servicios como Facebook, Canva y otros dependientes de infraestructuras en la nube también se vieron afectados, lo que apunta a un problema más amplio en la conectividad digital.Según reportes iniciales, el inconveniente en Argentina se manifestó con mensajes de error como "Error interno del servidor" o "No se pueden recuperar publicaciones en este momento".
Un usuario argentino citado en plataformas de monitoreo describió la situación como "imposible de usar X desde el móvil o la web", sumándose a quejas similares en foros locales y aplicaciones como Downdetector.
La interrupción coincidió con picos de reportes en ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, donde el acceso a internet en general pareció ralentizarse, afectando no solo a X sino también a páginas web de noticias, e-commerce y herramientas colaborativas.Sin embargo, investigaciones preliminares indican que este no es un incidente aislado en Argentina. Fuentes internacionales confirman que se trata de un outage global originado en Cloudflare, una empresa proveedora de servicios de red y seguridad que soporta una gran porción del internet mundial.
La compañía ha reconocido un "problema de red global" que impacta a múltiples plataformas, incluyendo X, ChatGPT y League of Legends, entre otros.
Reportes de Downdetector muestran miles de quejas en Estados Unidos, donde el número de usuarios afectados superó los 10.000 en las primeras horas, mientras que en India se registraron casi 1.000 incidencias similares.
En Europa y Asia, usuarios también informaron fallos intermitentes, lo que descarta un problema exclusivo de la región sudamericana.Expertos en ciberseguridad sugieren que el outage podría deberse a un error técnico en la infraestructura de Cloudflare, posiblemente relacionado con mantenimiento o un ciberataque no confirmado.
Elon Musk, propietario de X, no ha emitido comentarios oficiales hasta el momento, aunque en incidentes previos ha atribuido fallos similares a ataques externos.
En marzo de este año, X sufrió un corte similar atribuido a un "ciberataque masivo", que afectó principalmente a costas estadounidenses pero con repercusiones globales.
En Argentina, el impacto se extendió a otros sitios web, exacerbado por la dependencia de Cloudflare en servicios locales. Empresas y usuarios individuales recurrieron a VPN o redes alternativas para mitigar el problema, mientras que organizaciones como la Cámara Argentina de Internet monitorean la situación. No se reportaron interrupciones masivas en la infraestructura de telecomunicaciones nacional, como las de Telecom o Movistar, lo que refuerza la hipótesis de un fallo en proveedores globales.
Cloudflare ha anunciado que está investigando el incidente y espera restaurar el servicio en las próximas horas.
Mientras tanto, usuarios en todo el mundo, incluyendo Argentina, continúan reportando mejoras intermitentes. Este evento resalta la vulnerabilidad de la internet moderna, donde un solo proveedor puede causar disrupciones en escala planetaria.Para actualizaciones en tiempo real, se recomienda consultar sitios de monitoreo independientes como Downdetector o las cuentas oficiales de las plataformas afectadas.