Casi 4 millones de hectáreas inundadas y reclamo directo a la gestión provincial

Con más de 3,8 millones de hectáreas afectadas y pérdidas que podrían superar los USD 2.000 millones, Carbap responsabiliza a la Provincia por el atraso en el Plan Maestro del Río Salado y denuncia un presupuesto que duplica impuestos, pero casi no destina fondos a las obras que podrían evitar la crisis.

