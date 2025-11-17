Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de noviembre de 2025 INSÓLITO

Cerró un mayorista en Bahía: despidieron a 50 trabajadores y apuntan al mal estado de una ruta

La empresa sorprendió a su plantel con el anuncio del cierre y más de 50 trabajadores quedan a la deriva. Desde el gremio señalan que el acceso destrozado alejó a los clientes y agravó la crisis.

Compartir