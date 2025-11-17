Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de noviembre de 2025 MAÑANA

Día D para la “jueza de Dios”: se define su posible destitución

Se dará a conocer el veredicto en el jury contra Julieta Makintach por la filmación del documental “Justicia Divina” durante el juicio por la muerte de Maradona.

