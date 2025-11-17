17 de noviembre de 2025
MAÑANA
Día D para la “jueza de Dios”: se define su posible destitución
Se dará a conocer el veredicto en el jury contra Julieta Makintach por la filmación del documental “Justicia Divina” durante el juicio por la muerte de Maradona.
Mañana será el Día D para la jueza Julieta Makintach: el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados dará a conocer el veredicto en el jury que se le sigue por su actuación durante el juicio por la muerte del astro futbolístico Diego Maradona, que debió ser anulado.
Makintach es sometida a juicio político por la filmación secreta de un documental centrado en ella (Justicia Divina) durante las audiencias del juicio, que no sólo provocó un escándalo, sino que puso en entredicho la imparcialidad del tribunal y obligó a volver todo a foja cero.
El trámite de jury podría derivar en la destitución de la magistrada. El resultado, sea cual sea, se conocerá mañana. Por ahora, está suspendida, y queda pendiente de aceptación su renuncia (en caso de que no sea destituida).
La audiencia final del jury tendrá lugar en el anexo del Senado de la provincia de Buenos Aires, en 7 y 49, y comenzará a las 10.
Tanto la fiscal Ana Duarte como el Colegio de Abogados de San Isidro (distrito al que pertenece Makintach y en el que se sustanció el malogrado juicio por Maradona) pidieron la destitución de la jueza. En cambio, su defensa pide que simplemente se le acepte la renuncia.