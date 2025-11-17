Todos culpables: Carbap apuntó a Nación, Provincia y municipios por las inundaciones

DESHOJANDO LA MARGARITA

Kato, el misterioso: el ministro de Kicillof demora el anuncio sobre si asumirá su banca El titular de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, asegura que ún no definió si seguirá al frente de la cartera o jurará como legislador por la Primera Sección. Los tironeos, a la orden del día.