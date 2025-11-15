Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de noviembre de 2025 NEGOCIACION ABIERTA

Ley de Leyes bajo presión: Kicillof enfrenta tironeos internos en la negociación 2026

Mientras Diputados inicia el debate del paquete fiscal, afloran tensiones entre sectores del peronismo y se reactivan reclamos por fondos, cargos y protagonismo político. La negociación no solo se da hacia afuera: también es hacia adentro.

