14 noviembre 2025
Nacionales
14 de noviembre de 2025
ENTREVISTA

Gregorio Werchow: “El dólar nos juega en contra para el turismo”

El secretario de Turismo de la CAME dijo a “Desconfiados” que mantiene “grandes esperanzas” de que haya una buena temporada veraniega pero que el tipo de cambio no ayuda.

Gregorio Werchow: “El dólar nos juega en contra para el turismo”
El secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gregorio Werchow, dijo hoy que el precio del dólar “nos juega en contra” a la hora de tener una buena temporada veraniega, porque “la balanza turística comercial de los últimos meses es absolutamente negativa”.

Entrevistado en “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7, Werchow dijo que el factor climático y el tipo de cambio (es decir, el precio del dólar en pesos) son dos factores que están fuera del control de la industria turística y que el dólar barato influye negativamente, pero aun así, los operadores tienen “cifradas grandes expectativas” en los dos fines de semana largos que le quedan al año y en la temporada de verano.

“Hoy, el factor cambiario nos está jugando en contra. La gente tiene que decidir si vacaciona en el país o afuera. Y hay ofertas tentadoras en los países vecinos, fundamentalmente en el sur de Brasil”, apuntó el referente empresario.

Werchow también apuntó que “cambió el formato de vacacionar de la gente” porque “ya no se sale todo el mes de enero ni de febrero” sino por lapsos más cortos, y “varias veces al año”.

“Ya no se sale un mes entero. Eso no es un tema de acá, pasa en todo el mundo. Hace veinte años, un viaje a Europa eran 30 o 40 días. Hoy el más largo es de 17 días. Y estamos hablando de todo un continente”, resaltó.
 

Nacionales

