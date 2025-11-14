Volver | La Tecla Nacionales 14 de noviembre de 2025 ENTREVISTA

Gregorio Werchow: “El dólar nos juega en contra para el turismo”

El secretario de Turismo de la CAME dijo a “Desconfiados” que mantiene “grandes esperanzas” de que haya una buena temporada veraniega pero que el tipo de cambio no ayuda.

