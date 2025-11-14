Para Bianco, el acuerdo es el “más desigual y asimétrico desde el Pacto Roca-Runciman”

PONEN PRIMERA

No hagan planes para el 18: el Presupuesto 2026 inicia su derrotero en Diputados La Cámara Baja convocó para el próximo martes a reunión de la comisión de Presupuesto e Impuestos, inicio formal del debate parlamentario del paquete de leyes. La sesión en la el oficialismo buscará aprobarla también tiene fecha. Arrancó el poroteo.