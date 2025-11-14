Volver | La Tecla Nacionales 14 de noviembre de 2025 IMPORTANTE

Acuerdo con Estados Unidos: carne, acero y aluminio serán los productos argentinos más favorecidos

Tras el anuncio, desde la embajada norteamericana en Buenos Aires se advirtió que el tratado “crea las condiciones para incrementar las inversiones de EEUU en Argentina”.

Compartir