14 de noviembre de 2025
IMPORTANTE
Acuerdo con Estados Unidos: carne, acero y aluminio serán los productos argentinos más favorecidos
Tras el anuncio, desde la embajada norteamericana en Buenos Aires se advirtió que el tratado “crea las condiciones para incrementar las inversiones de EEUU en Argentina”.
La Casa Blanca oficializó un acuerdo comercial con Argentina, con una amplia posibilidad para la inversión bilateral en el corto plazo. Entre los productos argentinos que serán beneficiados con este pacto, se posicionan la carne, el acero y el aluminio.
El comunicado difundido por la Casa Blanca el jueves permitió entrever algunos de estos puntos. Respecto a aranceles, indica que ambos países abrirán sus mercados para productos clave.
“Argentina otorgará acceso preferencial al mercado para las exportaciones de productos estadounidenses, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”, señala el texto.
“En reconocimiento de la ambiciosa agenda de reformas de Argentina y sus compromisos comerciales, y de conformidad con el cumplimiento por parte de Argentina de los requisitos pertinentes de seguridad económica y de la cadena de suministro, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas”, amplía.
La Sección 232 contempla la posibilidad de otorgar a la Argentina un cupo de exportación sin aranceles para acero y aluminio, que actualmente pagan una tasa del 50%.
Otro aspecto relevante es la aplicación a 80.000 toneladas de la cuota de carne argentina hacia Estados Unidos, tal como anunció el presidente Milei la semana pasada en el Business Forum realizado en Miami.
Vale aclarar que los combustibles, derivados y minerales —que representan casi la mitad de los envíos a Estados Unidos— ya no enfrentan gravámenes, al haber sido definidos como estratégicos por ese país.