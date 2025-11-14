Apps
Viernes, 14 noviembre 2025
14 de noviembre de 2025
DE PUñO Y LETRA

“Franco”: Mauricio Macri presentó su nuevo libro donde escribió sobre su padre y adversario

El expresidente, presentó una reflexión profunda sobre la relación padre-hijo y el peso de un nombre que marcó la historia reciente de Argentina.

“Franco”: Mauricio Macri presentó su nuevo libro donde escribió sobre su padre y adversario
Mauricio Macri, empresario, exdirigente deportivo y expresidente de Argentina (2015-2019), presentó ayer su nuevo libro titulado Franco, una obra dedicada a la vida de su padre, Franco Macri. Publicado por la Editorial Planeta, el texto ya está disponible en librerías y plataformas digitales.

El libro ofrece un retrato detallado de Franco Macri, inmigrante italiano que llegó a Argentina y se consolidó como un destacado empresario en sectores como la construcción, la industria automotriz y los servicios. A través de un relato personal, Mauricio Macri explora la trayectoria de su padre, destacando tanto sus logros como las dificultades que enfrentó en su carrera. La obra también aborda la relación entre ambos, marcada por momentos de aprendizaje y desafíos.

 

Según el autor, Franco es un ejercicio de memoria que busca comprender la complejidad de una figura influyente en la Argentina del siglo XX. El texto combina episodios familiares, hitos empresariales y reflexiones sobre el impacto del legado de Franco Macri, fallecido en 2019.

Franco se suma a las publicaciones previas del expresidente, como Primer Tiempo (2021), y representa un enfoque más personal en su obra.

 

