Buenos Aires 13 de noviembre de 2025 VICTOR VIOLINI

"Si no se invierte en educación y acompañamiento, el ciclo no se rompe nunca"

El presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini, lidera un proyecto interdisciplinario que marcará un antes y un después en los institutos de menores de la Provincia.

