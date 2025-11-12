Apps
12 noviembre 2025
Comenzaron los acercamientos entre los negociadores para que salga el Presupuesto

Mientras que el paquete fiscal tomó estado parlamentario, hubo algunos encuentros para que el oficialismo conozca los pedidos que realizaron los sectores opositores. El fondo para intendentes sigue siendo la principal arista a tener en cuenta

En una sesión donde no se trataron temas de suma importancia, en la tarde de este miércoles tomó estado parlamentario el Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y el proyecto de Financiamiento que solicitó el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
 
En el encuentro en la Cámara de Diputados se convirtió en ley la capacitación obligatoria para el personal educativo en discapacidades, neurodiversidades y diversidades cognitivas. También avanzaron en el proyecto que autoriza a los concesionarios municipales de energía eléctrica a desempeñarse como auto generadores comunitarios.

Sin embargo, el plato fuerte del debate legislativo gira en torno a la toma de estado parlamentario para los proyectos de Presupuesto 2026, Fiscal Impositiva y Endeudamiento, vitales para que Axel Kicillof pueda llevar adelante todas las políticas previstas para el próximo año.

Por el momento, no hubo muchos movimientos en los pasillos de la Legislatura, pero los negociadores comenzaron a saber qué requerimientos pide la oposición para que salga el paquete fiscal que pide el Poder Ejecutivo. En la previa a la sesión en la cámara baja hubo un breve encuentro entre los negociadores de la legislatura y sus pares del oficialismo para conocer los pedidos de la oposición.

El Ejecutivo designó al diputado electo y actual intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y al ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis como sus negociadores en Diputados, mientras que la vicegobernadora Verónica Magario liderará el diálogo político en el Senado.

El diputado y el senador electo por la Tercera y Primera sección respectivamente recibieron una serie de pedidos por parte de los negociadores de la Legislatura bonaerense. Ellos son el presidente del bloque en Diputados, Facundo Tignanelli, y los legisladores Rubén Eslaiman y Juan Pablo de Jesús.

Según pudo reconstruir La Tecla los representantes del Poder Ejecutivo recibieron las solicitudes y quedaron en llevarle algún principio de contrapropuesta. Todavía no se sabe cuándo será el nuevo encuentro entre las partes. Todo indica que se puede desarrollar luego de la sesión en Diputados, o durante el día de mañana.

De acuerdo con el cronograma parlamentario, luego de la sesión de hoy, las discusiones continuarán el martes 18, cuando se reúnan las comisiones de Presupuesto e Impuestos, Legislación General y Asuntos Constitucionales. El oficialismo bonaerense es optimista en avanzar con mayoría propia, buscando evitar tropiezos y cumplir con el objetivo de Kicillof: aprobar las leyes antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

Los pedidos de la oposición son ya conocidos: negociar los cargos que quedan pendientes (como por ejemplo la Suprema Corte bonaerense) y un fondo fijo para intendentes de libre disponibilidad. El oficialismo ya fue tajante con este último ítem, ya que lo consideró inviable el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

En la previa del debate legislativo, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, defendió los lineamientos del proyecto y subrayó la importancia de mantener la sostenibilidad fiscal y financiera: “Nosotros venimos trabajando durante estos casi seis años de gestión en una administración muy responsable desde lo fiscal en general. Nuestra ley busca continuar con los planes de la provincia garantizando la sostenibilidad fiscal. Le damos un valor importante a la administración del crédito público y al endeudamiento responsable”.
 

