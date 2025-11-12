Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de noviembre de 2025 ROSCA ATR

Comenzaron los acercamientos entre los negociadores para que salga el Presupuesto

Mientras que el paquete fiscal tomó estado parlamentario, hubo algunos encuentros para que el oficialismo conozca los pedidos que realizaron los sectores opositores. El fondo para intendentes sigue siendo la principal arista a tener en cuenta

