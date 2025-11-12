Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de noviembre de 2025 “DALE CARLI”

¿Lo descansó?: Bianco le pidió una reunión a Santilli y él respondió: “Tomo nota”

El ministro bonaerense anunció la solicitud formal de un encuentro para hablar de la deuda de la Nación con la Provincia y de obras paralizadas. La respuesta fue breve y quizás sobradora.

Compartir