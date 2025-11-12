Apps
“DALE CARLI”

¿Lo descansó?: Bianco le pidió una reunión a Santilli y él respondió: “Tomo nota”

El ministro bonaerense anunció la solicitud formal de un encuentro para hablar de la deuda de la Nación con la Provincia y de obras paralizadas. La respuesta fue breve y quizás sobradora.

“¡Dale Carli, gracias! Tomo nota” y un emoji de una mano con el pulgar hacia arriba. Esa fue toda la respuesta del flamante ministro del Interior, Diego Santilli, al anuncio del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, de que había pedido formalmente una reunión con él, para reclamar fondos que, según el gobierno de Axel Kicillof, la Nación le adeuda al Estado bonaerense.

“En el día de hoy solicité formalmente una reunión al ministro Diego Santilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional les quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires”, señaló Bianco en una publicación realizada a través de su cuenta de X (antes Twitter).

En el post, Bianco adjuntaba la imagen borrosa de una nota formal elevada hoy al nuevo ministro, en la que se solicita una audiencia “para tratar temas vinculados con las deudas pendientes del Estado nacional con la Provincia de Buenos Aires y con la situación de las obras nacionales que permanecen paralizadas en nuestro territorio”.

“Estos asuntos resultan centrales para el desarrollo y el bienestar de las y los bonaerenses, por lo cual consideramos indispensable poder mantener un intercambio directo que permita analizar su estado actual y conocer con precisión las perspectivas de resolución”, añade el funcionario provincial en su nota.

Bianco ocupa en el gabinete de Kicillof un cargo análogo al de Santilli en el de Javier Milei.

La breve respuesta de Santilli deja lugar a la interpretación, porque el gobierno nacional anunció la convocatoria a gobernadores “aliados” pero excluyó (entre otros) a Kicillof, quien insiste en reunirse con Milei, a todas luces su adversario.
 

