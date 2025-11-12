Apps
Miércoles, 12 noviembre 2025
12 de noviembre de 2025
BATALLA SIN FIN

Fabiola Yáñez rompe el silencio: "Quieren hacerme quedar como una mala madre"

La actriz reapareció con fuertes declaraciones sobre su conflicto judicial con Alberto Fernández. Además denunció violencia económica y manipulación judicial.

De forma reciente, la periodista  realizó una entrevista donde habló en detalle sobre el conflicto judicial que mantiene con su expareja, Alberto Fernández, por la tenencia de su hijo, Francisco.
 

Con tono emotivo, Yáñez aseguró que su exmarido quiere quitarle a su primogénito e intenta presentarla ante la Justicia como una madre incapaz. 
 

Según relató, el ex mandatario habría iniciado acciones legales en su contra pese a que ella siempre permitió y facilitó el contacto mediante videollamadas y encuentros supervisados. “Yo nunca le impedí verlo. Quieren hacerme quedar como una mala madre, pero lo único que hago es proteger a mi hijo”.
 

En la nota, Yáñez también denunció haber sufrido violencia económica y manipulación judicial por parte de Fernández. Afirmó que no le brindó el apoyo necesario tras la separación y que, durante su estadía en España, atravesó momentos de profunda vulnerabilidad. 
 

De regreso en la Argentina, la rubia debilidad contó que encontró un escenario hostil: “No me siento cuidada por el sistema. Me siento sola, expuesta y atacada”. 
 

Por su parte, Alberto Fernández negó las acusaciones y declaró que “jamás” ejerció violencia contra Yáñez. También sostuvo que los mensajes difundidos por su ex pareja estarían “manipulados”. Aseguró que su único interés es mantener un vínculo afectivo estable con su hijo y pidió respeto por la intimidad del menor.
 

El enfrentamiento entre Yáñez y Fernández no sólo tiene implicancias personales, sino también políticas y mediáticas. Ambos fueron figuras centrales del poder durante la última gestión presidencial, y ahora protagonizan una disputa que combina aspectos familiares, legales y públicos.

