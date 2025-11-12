Santilli juró y Bianco ya le tocó la puerta: ¿Habrá devolución de fondos y obras a PBA?

En el día de hoy solicité formalmente una reunión al Ministro @diegosantilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/N9oq8lXpoN — Carli Bianco (@Carli_Bianco) November 12, 2025

Gracias Presidente @JMilei .



Asumo con el compromiso de trabajar incansablemente en equipo para sacar adelante las reformas que millones de argentinos votaron en octubre, para poner fin a tantos años de decadencia. — Diego Santilli (@diegosantilli) November 11, 2025

El martes asumió como ministro del Interior,, y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ya le pidió formalmente una audiencia para reiterar sus viejos reclamos. Hasta el momentoy abandonó la realización de mil obras públicas.El ministro de Gobierno,, dio a conocer quecon el flamante funcionario con el objetivo de ser escuchados. Al respecto, manifestó "solicité formalmente una reunión al Ministro Diego Santilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires".En la misiva presentada este martes se solicitó “una audiencia para tratar temas vinculados con lasen nuestro territorio".Asimismo, en el Gobierno bonaerense, añadieron: "Estos asuntos resultan centrales para el desarrollo y bienestar de las y los bonaerenses, por lo cual".El cargo que ostenta Santilli tiene como tarea fundamental llegar a acuerdos con gobernadores, pero continúa con los lineamientos trazados por el presidente,, de. En ese marco, ya hubo encuentros con los mandatarios con, entre otros tantos., sostuvo Milei días atrás en una entrevista televisiva. Pese a que había convocado al diálogo a los caciques provinciales, el Jefe de Estado descartó así cualquier apertura institucional entre la provincia más grande del país y la administración central.En ese sentido, Axel Kicillof aseguró que. En esa línea, lanzó: “Tengo una hipótesis de por qué no fui invitado: Milei sabe que este gobernador de la provincia de Buenos Aires no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo”.A su vez, el desafío paraes mayúsculo ya que sus acciones serán miradas con detenimiento en la provincia de Buenos Aires. El ganador de las elecciones a diputados nacionales, que finalmente renunció a la banca por la cual fue elegido y se convirtió en un candidato testimonial,Nación -hasta el momento- le quitó fondos a los bonaerenses por 12.9 billones en conceptos de transferencias y programas establecidos por ley y que no son discrecionales. Además, la paralización de obra pública llevó a abandonar unos mil proyectos en todo el territorio provincial.Las respuestas que brinde Santilli a los reclamos realizados por el Gobierno bonaerense, que varios de ellos están judicializados, repercutirán en la escena política donde intendentes del PRO y radicales ya lo miran con cariño hacia el 2027. Por ese motivo,En declaraciones a, el ministro de Economía,, fue consultado sobre los fondos que le adeuda Nación. “La verdad que”, remarcó.“Siempre hemos tenido vocación de diálogo, de buscar espacios, de trabajar en conjunto y ha sido muy difícil y no hemos tenido respuesta en lo que hace a los reclamos de deudas que tenemos., las administrativas, en todos los espacios de gestión, en las instancias judiciales también, como ya lo hemos hecho con las demandas que hemos iniciado ante la Corte Suprema de Justicia. Vamos a seguir insistiendo en que necesitamos una respuesta, no solo para este gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino para los bonaerenses, porque es muy grande la deuda que se acumula, son casi 13billones de pesos”, concluyó.