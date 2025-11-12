Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de noviembre de 2025 BOLETIN OFICIAL

Inundaciones: Nación declaró la emergencia agropecuaria en cuatro distritos bonaerenses

La medida alcanza a Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué, donde miles de hectáreas permanecen bajo el agua. Productores y dirigentes reclaman un plan de obras estructurales para evitar nuevas catástrofes.

