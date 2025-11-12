Volver | La Tecla Nacionales 12 de noviembre de 2025 INVESTIGACION

¿Falla mecánica o imprudencia?: cómo avanza la causa del descarrilamiento del tren Sarmiento

El juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, tomó la decisión de iniciar el expediente por “interrupción a los medios de transporte” tras la intervención de la Policía Federal y la existencia de personas heridas.

