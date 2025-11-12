12 de noviembre de 2025
INVESTIGACION
¿Falla mecánica o imprudencia?: cómo avanza la causa del descarrilamiento del tren Sarmiento
El juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, tomó la decisión de iniciar el expediente por “interrupción a los medios de transporte” tras la intervención de la Policía Federal y la existencia de personas heridas.
A raíz del descarrilamiento del tren Sarmiento, varias hipótesis comenzaron a circular en torno al accidente que derivó en 20 personas heridas. En primera instancia, se realizaron los pertinentes exámenes toxicológicos al motorman para investigar si se encontraba en condiciones para manejar la formación.
En ese marco, a partir de las 21 horas del martes, Trenes Argentinos logró normalizar la circulación de trenes en ambos sentidos, permitiendo que las formaciones volvieran a detenerse en la estación Liniers, donde se produjo el siniestro.
No obstante, dos vías permanecieron comprometidas debido a la presencia del tren descarrilado, lo que requirió la intervención de un tren de auxilio proveniente de Haedo.
Como parte de las tareas de reparación, el primer paso constó en acomodar la vía, para luego proceder al encarrilamiento y traslado de los vagones hacia el taller donde serán sometidos a restauración.
Sobre el examen al motorman, se constató que estaba en perfecto estado para manejar el tren, ya que se comprobó que el test de alcoholemia fue negativo. En esa línea, la Justicia indaga también la posibilidad de una falla humana, mientras que el encargado de las señales también figura entre los investigados.
Fuentes vinculadas a la operadora ferroviaria señalaron que en la zona del accidente se habían realizado trabajos de remodelación de vías durante el último mes.
A su vez, destacaron que el circuito de cambio de vías en ese sector se ejecuta diariamente, siempre en el mismo punto y horario, lo que añade interrogantes sobre si el incidente se debió a una falla en la infraestructura, a las obras recientes o a un error humano.
Por último, vale aclarar que de acuerdo con el comunicado oficial de Trenes Argentinos, dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Nación, el incidente se produjo “en un cambio de vías” y, ante el descalce, “el tren frenó a tiempo, según establece el protocolo de seguridad operacional”.