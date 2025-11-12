Apps
CABA vs Nación: un paso adelante en la pelea por la coparticipación

El encuentro entre Jorge Macri y Luis Caputo abrió una instancia de negociación tras años de tensión por los fondos que la Corte ordenó devolver.

La relación entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional sumó este martes un nuevo capítulo en la disputa por los fondos de coparticipación federal, con una reunión que dejó señales de distensión. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió con el ministro de Economía Luis Caputo en el Palacio de Hacienda para discutir la deuda que la Nación mantiene con CABA, que asciende a $274 mil millones y está respaldada por un fallo de la Corte Suprema.

El encuentro fue calificado como “positivo” por los funcionarios porteños Gabriel Sánchez Zinny y Gabino Tapia, quienes confirmaron que los equipos técnicos continuarán trabajando para normalizar los pagos y lograr que los fondos adeudados sean incluidos expresamente en el Presupuesto Nacional 2026.

Aunque aún no hay compromisos concretos, en la Ciudad consideran que el diálogo abrió una oportunidad política para insistir en la inclusión de la deuda en la ley de Presupuesto, un gesto clave para que el oficialismo porteño evalúe su acompañamiento al proyecto en el Congreso.

El reclamo no solo tiene un carácter económico, sino también institucional y jurídico, ya que busca garantizar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordenó a la Nación transferir el 1,55% adicional de coparticipación a la Ciudad, recortado unilateralmente en 2020.

