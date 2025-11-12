Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de noviembre de 2025 LEGISLATIVAS

Presupuesto caliente: Kicillof enfrenta hoy su primera gran pulseada con la oposición

Con el Presupuesto, la Ley Fiscal y la deuda en juego, oficialismo y oposición miden fuerzas en una sesión que marcará el pulso político de fin de año. Los bloques opositores exigen un fondo fijo para los intendentes, desvinculado del porcentaje del endeudamiento, algo que el Ejecutivo no considera viable.

