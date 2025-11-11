Volver | La Tecla Municipios 11 de noviembre de 2025 TRISTE

Profundo dolor en Tandil: murió la esposa del intendente Lunghi

Gladys Brugnone falleció a causa de una grave enfermedad. El jefe comunal dijo que siente un “dolor inmenso” y agradeció el acompañamiento de la gente.

