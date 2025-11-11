11 de noviembre de 2025
TRISTE
Profundo dolor en Tandil: murió la esposa del intendente Lunghi
Gladys Brugnone falleció a causa de una grave enfermedad. El jefe comunal dijo que siente un “dolor inmenso” y agradeció el acompañamiento de la gente.
La esposa del intendente de Tandil, Miguel Lunghi, falleció hoy a causa de una grave enfermedad, y el jefe comunal agradeció las muestras de afecto y condolencias de la gente.
Gladys Brugnone, médica de profesión, atravesaba una grave enfermedad, que acabó con su vida. Lunghi dijo que “es un día de dolor inmenso” y agradeció “de corazón” el acompañamiento en este momento de tristeza.
“La vida tiene momentos muy duros, y éste es, sin dudas, uno de ellos. Pero saber que hay tanta gente cerca nos ayuda a atravesarlo. Gracias por tanto cariño y por el respeto hacia nuestra intimidad en este momento tan difícil”, manifestó el intendente radical en un mensaje publicado en redes sociales.
La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense expresó su “profundo pesar” por el deceso de Brugnone, y desde el municipio también enviaron un mensaje de condolencia.