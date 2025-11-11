Apps
Martes, 11 noviembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
11 de noviembre de 2025
TRISTE

Profundo dolor en Tandil: murió la esposa del intendente Lunghi

Gladys Brugnone falleció a causa de una grave enfermedad. El jefe comunal dijo que siente un “dolor inmenso” y agradeció el acompañamiento de la gente.

Profundo dolor en Tandil: murió la esposa del intendente Lunghi
Compartir

La esposa del intendente de Tandil, Miguel Lunghi, falleció hoy a causa de una grave enfermedad, y el jefe comunal agradeció las muestras de afecto y condolencias de la gente.

Gladys Brugnone, médica de profesión, atravesaba una grave enfermedad, que acabó con su vida. Lunghi dijo que “es un día de dolor inmenso” y agradeció “de corazón” el acompañamiento en este momento de tristeza.

“La vida tiene momentos muy duros, y éste es, sin dudas, uno de ellos. Pero saber que hay tanta gente cerca nos ayuda a atravesarlo. Gracias por tanto cariño y por el respeto hacia nuestra intimidad en este momento tan difícil”, manifestó el intendente radical en un mensaje publicado en redes sociales.

La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense expresó su “profundo pesar” por el deceso de Brugnone, y desde el municipio también enviaron un mensaje de condolencia.
 

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

CONTRASTE

Colegios privados: la Provincia mantiene los topes a los aumentos en las cuotas

La cartera de Educación informó que en las escuelas que recbien aportes estatales seguirán rigiendo los límites a los aumentos de las cuotas, más allá de la desregulación dispuesta por la Nación.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Uno a uno, los caciques peronistas que suenan para quedarse con el PJ bonaerense

El peronismo bonaerense de luto: falleció el exdiputado Ricardo “Cacalo” Gorostiza

Atención automovilistas: cambia el sistema de pago de las patentes

Jorge Rial anunció su renuncia inminente a Argenzuela

Presupuesto 2026: "Hay que llegar a los consensos que hagan falta"

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET