Magario le cierra la puerta al reclamo kirchnerista para sesionar el 29 de diciembre
Un nuevo episodio de la interna dentro del peronismo bonaerense se dio previo a Navidad. El cristinismo/camporismo quiere definir antes de fin de año la conducción del bloque y la vice de la Cámara. A cambio, ofrece aprobar dos proyectos del Ejecutivo que están cerca de perder estado parlamentario.
El kicillofismo hace oídos sordos al reclamo de los senadores del peronismo que responden a Cristina Kirchner, quienes volvieron a reclamarle a la vicegobernadora Verónica Magario que convoque a sesionar antes de fin de año.
Lo hicieron por segunda vez luego de que no quedaran definidas las autoridades del bloque oficialista y de la Cámara alta, pero en esta oportunidad añadieron una dura crítica hacia la autoridad máxima del cuerpo.
Como informó La Tecla.info, los legisladores sentenciaron en su escrito: “Nuevamente, Senadores y Senadoras del Bloque de Unión por la Patria, le enviaron a la vicegobernadora Verónica Magario ‘con la urgencia que el calendario legislativo y la sensibilidad social demandan, a efectos de intimar a la inmediata convocatoria de una sesión antes de la finalización del presente año’.
El bloque peronista pidió sesionar el próximo 29 de diciembre a las 14 horas, con la intención, además de definir cargos, de tratar dos proyectos de salud pública enviados por el Poder Ejecutivo que conduce Axel Kicillof: la creación del Centro de Industria Farmacéutica bonaerense y la empresa de emergencias en salud, que cuentan con media sanción en Diputados y están cercanos a perder estado parlamentario.
En la nota dirigida a Magario, los senadores lanzaron un duro cuestionamiento: “Nuestra fuerza política, que la llevó a usted a ocupar la vicegobernación y que hoy ostenta quórum propio y mayoría en esta Cámara, tiene el mandato popular de velar por los intereses de los bonaerenses. Es por ello que resulta inadmisible que, habiendo transcurrido los plazos de la petición efectuada el 12 de diciembre y su reiteración del 15 del corriente, no se haya dado curso al tratamiento de los proyectos Centro de la Industria Farmacéutica Bonaerense y (Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud”.
Allí lanzaron una serie de fundamentos por los cuales la hacen responsable a la propia Magario si estos dos proyectos pierden estado parlamentario: “Ambas iniciativas ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados. De no sesionar de forma inmediata, los proyectos caerán en la caducidad prevista en el Artículo 138 del Reglamento Interno, lo que obligaría a iniciar todo el proceso legislativo desde cero, retrasando soluciones vitales para la población”.
La carta lleva la firma de Emanuel González Santalla, Sergio Berni, Rosa Martínez, Amira Curi, Diego Videla, Fernanda Raverta, Mónica Macha, Laura Clark, María Inés Laurini, Evelyn Díaz y Sabrina Bastida.
También sostuvieron que “como bien han manifestado los trabajadores de la salud en su carta de apoyo, la creación del Centro Farmacéutico es una respuesta urgente ante el aumento de los precios de medicamentos y la caída de ventas en un 25%, lo que ha provocado que miles de ciudadanos abandonen sus tratamientos”.
Por su parte, aseguraron que “la falta de convocatoria la hará directamente responsable de que estas iniciativas no se conviertan en Ley. No existen obstáculos numéricos para sesionar, dado que nuestro bloque cuenta con la mayoría necesaria para funcionar y aprobar estos proyectos que forman parte estratégica de la soberanía sanitaria bonaerense”.
Acto seguido, dijeron que la vicepresidenta fue elegida para “representar un proyecto político que prioriza la salud pública como un derecho fundamental. Ignorar el pedido de este Bloque y de los trabajadores del sistema sanitario implica no solo una falta administrativa al Reglamento, sino una claudicación ante los intereses de quienes la eligieron”.
Otro de los temas que le interesa al kirchnerismo es la definición de quiénes serán los vicepresidentes de la Cámara de Senadores, arista que quedó pendiente en la última sesión. Hay varios nombres en disputa (Ayelén Durán o Mario Ishii por ejemplo), pero todo quedará por resolverse seguramente luego de un largo debate.
Además del tratamiento de los proyectos de Salud que envió el Ejecutivo años atrás, resta realizar la jura de la senadora Roxana López (en reemplazo de Gabriel Katopodis) y de Marisa Pirillo, que ocupará la banca de Diego Valenzuela.
“No sé de qué se van a disfrazar”
Además de firmar la carta, el senador González Santalla salió a cuestionar duramente a Magario por no convocar a la sesión.
“El 31 de diciembre se caen dos proyectos muy importantes para los bonaerenses en materia de salud que mandó el Gobernador a la legislatura. Ambos cuentan con media sanción en la Cámara de Diputados y en el senado el peronismo tiene quorum propio y mayoría para convertirlos en ley. Si estos proyectos no son sancionados es por responsabilidad exclusiva de la Presidenta del Senado, Verónica Magario, a quien se le pidió por nota en tres oportunidades que convoque a sesión especial para su tratamiento y nunca respondió”, dijo el legislador.
“Los trabajadores y trabajadoras de la salud están esperando que estos dos proyectos puedan ser tratados. Los mismos que hace poco decían sin ningún fundamento que el kirchnerismo ‘lima al gobernador y no le aprueba los proyectos’ son los que ahora se los dejan caer. No sé de qué se van a disfrazar”, apuntó González Santalla.