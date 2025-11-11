Apps
Martes, 11 noviembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
11 de noviembre de 2025
CONTRASTE

Colegios privados: la Provincia mantiene los topes a los aumentos en las cuotas

La cartera de Educación informó que en las escuelas que recbien aportes estatales seguirán rigiendo los límites a los aumentos de las cuotas, más allá de la desregulación dispuesta por la Nación.

Colegios privados: la Provincia mantiene los topes a los aumentos en las cuotas
Compartir

El gobierno bonaerense informó que, a pesar de la desregulación de las cuotas de los colegios privados dispuesta por la Nación, la gran mayoría de las escuelas privadas bonaerenses seguirán teniendo topes arancelarios, por lo que no podrán aumentar libremente el valor de las cuotas.

De esa manera, la Provincia volvió a marcar una diferencia con el gobierno de Javier Milei, al mantener los límites al incremento en las cuotas de los colegios en su jurisdicción y el requerimiento de autorización previa por parte del propio gobierno de Axel Kicillof.

“Las instituciones educativas privadas con aporte estatal, que constituyen más del 70% en la provincia de Buenos Aires, continuarán con sus topes arancelarios, sujetos a la supervisión y autorización de esta Dirección General, de acuerdo con la normativa provincial vigente”, informó la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE), que comanda Alberto Sileoni.

En tanto, los colegios que no reciben aportes del Estado sí podrán aumentar libremente ya que “el nuevo decreto nacional los exime de la regulación anterior, que consistía en la obligación de informar a autoridades y familias, hacia el mes de octubre, sobre matrícula, monto de aranceles y cantidad de cuotas que regirían el año siguiente”, precisó la DGCE.

La cartera educativa enfatizó que “toda modificación arancelaria en instituciones que reciben aporte estatal deberá ser previamente autorizada por las autoridades provinciales”.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

CAMINO DE ESPINAS

Las leyes económicas de Kicillof, entre la rosca y un recorrido lleno de obstáculos

La Cámara de Diputados provincial dará ingreso este miércoles a los proyectos de Presupuesto, Fiscal Impositiva y Endeudamiento, enviados por el Ejecutivo. Cómo será el tránsito por las comisiones y quiénes llevarán adelante la negociación.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Uno a uno, los caciques peronistas que suenan para quedarse con el PJ bonaerense

El peronismo bonaerense de luto: falleció el exdiputado Ricardo “Cacalo” Gorostiza

Atención automovilistas: cambia el sistema de pago de las patentes

Jorge Rial anunció su renuncia inminente a Argenzuela

Presupuesto 2026: "Hay que llegar a los consensos que hagan falta"

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET