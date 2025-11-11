Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de noviembre de 2025 CONTRASTE

Colegios privados: la Provincia mantiene los topes a los aumentos en las cuotas

La cartera de Educación informó que en las escuelas que recbien aportes estatales seguirán rigiendo los límites a los aumentos de las cuotas, más allá de la desregulación dispuesta por la Nación.

