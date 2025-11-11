Volver | La Tecla Nacionales 11 de noviembre de 2025 ES OFICIAL

Santilli juró como ministro del Interior y se prepara para buscar acuerdos con los gobernadores

El presidente Javier Milei encabezó el acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El “Colo” iniciará una intensa agenda federal con reuniones en distintas provincias para acercar posiciones sobre el Presupuesto 2026 y otros proyectos clave.

