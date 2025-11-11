Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de noviembre de 2025 EN NECOCHEA

Hallaron el cuerpo de Débora Bulacio y su pareja quedó detenido

El cuerpo fue encontrado en el fondo de un lago cercano al parador South 38 tras una intensa búsqueda. La víctima había sido vista por última vez tras una fuerte discusión con su novio, quien se negó a declarar ante la Justicia.

Compartir