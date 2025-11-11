11 de noviembre de 2025
EN NECOCHEA
Hallaron el cuerpo de Débora Bulacio y su pareja quedó detenido
El cuerpo fue encontrado en el fondo de un lago cercano al parador South 38 tras una intensa búsqueda. La víctima había sido vista por última vez tras una fuerte discusión con su novio, quien se negó a declarar ante la Justicia.
Una intensa búsqueda que se extendió por más de dos días en la zona costera de Necochea terminó con un desenlace trágico. Este martes por la tarde, la Policía confirmó el hallazgo del cuerpo de Débora Bulacio, la mujer de 38 años que había desaparecido el sábado por la noche tras mantener una violenta discusión con su pareja en un camping local.
El hallazgo se produjo en el fondo de un lago ubicado junto al camping donde se alojaba la pareja, según confirmaron fuentes policiales. La zona había sido rastrillada desde el lunes, cuando las autoridades comenzaron a sospechar que la desaparición podría estar vinculada a un hecho violento.
Durante los operativos, los investigadores encontraron una carpa en las inmediaciones del parador South 38, sobre la costa necochense. En su interior, había manchas de sangre y elementos personales de la pareja, lo que reforzó las sospechas de un posible episodio de violencia de género.
El hombre que acompañaba a Bulacio fue detenido y permanece bajo custodia policial. De acuerdo con fuentes judiciales, se negó a declarar ante la fiscalía que investiga el caso. Mientras tanto, la Justicia aguarda los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte y confirmar si el cuerpo hallado pertenece efectivamente a la mujer desaparecida.
El caso generó conmoción entre los vecinos y turistas de Necochea, una ciudad que por estos días comenzaba a prepararse para la temporada estival y que ahora se ve sacudida por un nuevo episodio de violencia en contexto de pareja.