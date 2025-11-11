Volver | La Tecla Nacionales 11 de noviembre de 2025 ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

Tragedia de Once: la Corte Suprema dejó firme la condena para Julio de Vido

El exministro de Planificación del kirchnerismo enfrenta la posibilidad de ser detenido tras la decisión de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. El Tribunal Oral Federal 4 deberá definir si cumple la pena en prisión o bajo arresto domiciliario por su edad.

