Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de noviembre de 2025 DOLOR EN LA POLITICA

El peronismo bonaerense de luto: falleció el exdiputado Ricardo “Cacalo” Gorostiza

El exlegislador peronista murió este 11 de noviembre en República Dominicana, donde permanecía internado desde hacía más de un mes por un grave cuadro de salud. Su familia había reclamado un avión sanitario para trasladarlo a la Argentina.

Compartir