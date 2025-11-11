Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de noviembre de 2025 ALIVIO

El Gobierno bonaerense declaró extinto el brote de sarampión

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicaron que la vacunación, la vigilancia epidemiológica y una serie de acciones de control permitieron contener la situación. Insisten en mantener la vacunación al día.

Compartir