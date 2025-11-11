11 de noviembre de 2025
CUMPLE CONDENA
Se filtró la última foto en la cárcel de Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi
El condenado se encuentra alojado en la Unidad 41, en la que también está detenido el padre Julio César Grassi y donde pasó parte de su vida en prisión Carlos Carrascosa antes de ser absuelto por el crimen de María Marta García Belsunce.
Luego de que la Justicia le negara la prisión domiciliaria, se conoció la última foto en la cárcel de Claudio Contardi, la ex pareja de Julieta Prandi, condenado por abuso sexual agravado en un contexto de violencia de género.
El viernes pasado, el TOC N°2 argumentó que persistía el peligro de fuga, la gravedad del delito cometido y que el domicilio propuesto por la defensa es el mismo en el que ocurrieron los abusos contra la modelo y conductora.
El fallo del tribunal sostiene que “no han desaparecido las condiciones que justifican el encierro de Contardi”, por lo que, al menos por el momento, “es conveniente que continúe sometido a la medida cautelar que actualmente pesa sobre su persona, con el objeto de asegurar los fines del proceso”.
La condena a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima fue dictada el 13 de agosto de 2025, tras un proceso judicial que, según la propia Prandi, representó un calvario de una década.
La resolución judicial fue recibida por Prandi como un reconocimiento a su lucha y a la de quienes atraviesan situaciones similares, destacando la importancia de la visibilización y el acompañamiento social en casos de violencia de género y abuso.
“Uno tiene que ser también inocente, tener de donde agarrarte para demostrar que merecés estar en tu casa leyendo un libro y gozando de la libertad que gozamos el resto de los mortales”, manifestó Julieta tras conocer el veredicto de la Justicia.