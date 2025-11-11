Volver | La Tecla Nacionales 11 de noviembre de 2025 CUMPLE CONDENA

Se filtró la última foto en la cárcel de Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi

El condenado se encuentra alojado en la Unidad 41, en la que también está detenido el padre Julio César Grassi y donde pasó parte de su vida en prisión Carlos Carrascosa antes de ser absuelto por el crimen de María Marta García Belsunce.

