11 de noviembre de 2025
NUEVA MODALIDAD
Atención automovilistas: cambia el sistema de pago de las patentes
Desde 2026, la patente automotor en la provincia de Buenos Aires se abonará mensualmente en lugar de cada dos meses. ARBA asegura que la medida busca brindar mayor previsibilidad y aliviar la carga económica de los contribuyentes.
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció un cambio relevante en el esquema de pago de la patente automotor, que a partir de 2026 se abonará mensualmente en lugar de bimestralmente. Según el organismo recaudador, la medida apunta a “otorgar mayor previsibilidad y facilitar la organización económica de los contribuyentes”.
El titular de ARBA, Cristian Girard, explicó que el tributo se dividirá en diez cuotas iguales que comenzarán a pagarse en marzo. Esta modificación forma parte de la Ley Impositiva 2026, enviada por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura bonaerense para su tratamiento.
La iniciativa también contempla una reformulación de las tablas del Impuesto Automotor. De acuerdo con el proyecto, tres de cada cuatro propietarios abonarán un monto inferior al de este año. Además, el nuevo esquema reducirá la estructura de 15 a 5 categorías, con alícuotas que irán del 1% al 4,5%. Desde ARBA destacaron que la normativa mantiene “una orientación progresiva y productiva”, sin incrementos en Ingresos Brutos ni en el Inmobiliario, e incluye una actualización del 40% en los tramos, lo que beneficiará a más de 46 mil pymes.
En otro orden, la Agencia de Recaudación bonaerense informó que prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, originalmente previsto para el 12 de noviembre. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, busca garantizar que quienes estén al día con el fisco conserven el beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático.
Desde el organismo explicaron que la prórroga responde a “razones operativas” y tiene como objetivo asegurar el correcto proceso de liquidación y la disponibilidad de los medios de pago. Los contribuyentes podrán abonar el impuesto desde la web oficial www.arba.gov.ar
, con tarjeta de crédito o mediante cajeros automáticos, además de las opciones digitales disponibles a través de Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico o desde la agenda de pagos de la aplicación.