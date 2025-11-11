Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de noviembre de 2025 NUEVA MODALIDAD

Atención automovilistas: cambia el sistema de pago de las patentes

Desde 2026, la patente automotor en la provincia de Buenos Aires se abonará mensualmente en lugar de cada dos meses. ARBA asegura que la medida busca brindar mayor previsibilidad y aliviar la carga económica de los contribuyentes.

