"No tienen para comprar comida":dramática situación de trabajadores a los que no les pagan la indemnización

Algodonera Avellaneda, del Grupo Vicentin, sigue cerrada con 350 trabajadores en la calle y con demandas crecientes porque no pueden pagar sus cuentas. Le enviaron una carta al juez de la causa: "Ni para comer", a raíz de indemnizaciones que no llegan.

