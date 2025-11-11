Volver | La Tecla Nacionales 11 de noviembre de 2025 DESREGULACION

Libre mercado: los colegios privados podrán fijar las cuotas sin autorización

Tras más de tres décadas de control estatal, el Ejecutivo derogó la norma que obligaba a los institutos privados a informar y solicitar autorización previa para modificar matrículas y cuotas. Los colegios podrán ajustar los valores según sus costos y condiciones de mercado.

Compartir