La Cumbre que cambió la historia

Mar del Plata fue símbolo del “No al ALCA” y de la fuerza de una región unida. Veinte años después, ese impulso se diluyó entre nuevos liderazgos y alianzas cambiantes.

